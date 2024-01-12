«Авангард» обыграл «Амур»

«Авангард» на выезде обыграл «Амур» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 3:2.

Форвард омичей Рид Буше забросил одну шайбу, которая стала для него 35-й в этом сезоне. Всего на счету американца 61 (35+26) очко в 47 матчах — он занимает третье место в гонке бомбардиров КХЛ.

Гости одержали 4-ю победу подряд. Омский клуб набрал 69 очков и занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции.

«Амур» с 50 очками — на 9-й строчке.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Амур» (Хабаровск) — «Авангард» (Омск) — 2:3 (1:1, 0:1, 1:1)

Голы: Коршков — 12 (Бочаров, Кулик), 7:39 — 1:0. Юрчо — 1 (Прохоркин), 10:07 — 1:1. Буше — 35 (бол., Пьянов, Шарипзянов), 27:55 — 1:2. Холодилин — 6, 48:14 — 1:3. Гиздатуллин — 8 (бол., Коршков), 58:57 — 2:3.

Вратари: Бобков (57:10 — 58:57) — Хомченко.

Штраф: 6 — 14.

Броски: 40 (15+16+9) — 31 (14+10+7).

Судьи: Наумов, Ромасько.

12 января. Хабаровск. Платинум-Арена. 5566 зрителей.