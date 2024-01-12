«Авангард» обыграл «Амур»
«Авангард» на выезде обыграл «Амур» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 3:2.
Форвард омичей Рид Буше забросил одну шайбу, которая стала для него 35-й в этом сезоне. Всего на счету американца 61 (35+26) очко в 47 матчах — он занимает третье место в гонке бомбардиров КХЛ.
Гости одержали 4-ю победу подряд. Омский клуб набрал 69 очков и занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции.
«Амур» с 50 очками — на 9-й строчке.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Амур» (Хабаровск) — «Авангард» (Омск) — 2:3 (1:1, 0:1, 1:1)
Голы: Коршков — 12 (Бочаров, Кулик), 7:39 — 1:0. Юрчо — 1 (Прохоркин), 10:07 — 1:1. Буше — 35 (бол., Пьянов, Шарипзянов), 27:55 — 1:2. Холодилин — 6, 48:14 — 1:3. Гиздатуллин — 8 (бол., Коршков), 58:57 — 2:3.
Вратари: Бобков (57:10 — 58:57) — Хомченко.
Штраф: 6 — 14.
Броски: 40 (15+16+9) — 31 (14+10+7).
Судьи: Наумов, Ромасько.
12 января. Хабаровск. Платинум-Арена. 5566 зрителей.
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|51
|33
|18
|72
|2
|Авангард
|49
|33
|16
|69
|3
|Сал. Юлаев
|48
|30
|18
|63
|4
|Автомобилист
|51
|28
|23
|61
|5
|Трактор
|50
|27
|23
|59
|6
|Лада
|51
|24
|27
|59
|7
|Ак Барс
|48
|28
|20
|58
|8
|Сибирь
|50
|22
|28
|53
|9
|Амур
|49
|21
|28
|50
|10
|Нефтехимик
|50
|20
|30
|49
|11
|Барыс
|49
|16
|33
|40
|12
|Адмирал
|48
|14
|34
|39
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|49
|33
|16
|70
|2
|Динамо М
|50
|33
|17
|70
|3
|Спартак
|50
|30
|20
|67
|4
|СКА
|49
|32
|17
|66
|5
|Торпедо
|49
|29
|20
|61
|6
|ЦСКА
|49
|26
|23
|56
|7
|Северсталь
|48
|23
|25
|53
|8
|Динамо Мн
|48
|21
|27
|47
|9
|Куньлунь РС
|50
|16
|34
|38
|10
|Витязь
|49
|15
|34
|36
|11
|Сочи
|51
|14
|37
|34
|12.01
|12:00
|
Амур – Авангард
|2 : 3
|12.01
|12:30
|
Адмирал – Сибирь
|- : -
|12.01
|17:00
|
Трактор – Ак Барс
|- : -
|12.01
|19:00
|
Северсталь – Куньлунь РС
|- : -
|12.01
|19:00
|
Нефтехимик – Сал. Юлаев
|- : -
|12.01
|19:30
|
Спартак – СКА
|- : -