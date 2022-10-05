СКА обыграл «Спартак» в гостях и одержал пятую победу подряд

СКА обыграл «Спартак» на выезде в матче регулярного чемпионата КХЛ — 5:1.

В составе команды из Санкт-Петербурга отличились Дмитрий Яшкин, Игорь Ожиганов, Захар Бардаков, Василий Глотов и Михаил Воробьев. Единственный гол хозяев на счету Матвея Заседы.

СКА продлил свою серию до 5 побед подряд, всего у клуба 14 побед в 15 играх нынешнего сезона. Команда Романа Ротенберга лидирует в таблице Западной конференции с 29 очками. «Спартак» с 17 очками в 15 матчах идет на пятой строчке.

СКА проведет следующий матч дома 7 октября против «Витязя». «Спартак» в этот же день сыграет на выезде против «Северстали».

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Спартак» (Москва) — СКА (Санкт-Петербург) — 1:5 (0:0, 0:2, 1:3)

Голы: Яшкин — 7 (Пыленков, Хуснутдинов), 33:56 — 0:1. Ожиганов — 4 (Глотов, Хуснутдинов), 36:40 — 0:2. Бардаков — 3 (Фальковский, Камалов), 48:17 — 0:3. Заседа — 2, 56:05 — 1:3. Глотов — 1 (п.в., Яшкин, Зыков), 58:51 — 1:4. Воробьев — 3 (Хайруллин), 59:28 — 1:5.

Вратари: Рибар (58:39 — 58:51) — Николаев.

Штраф: 8 — 2.

Броски: 27 (6+8+13) — 45 (19+15+11).

Судьи: Гашилов, Соин.

5 октября. Москва. Мегаспорт.