«Витязь» на выезде победил минское «Динамо» в КХЛ
Минское «Динамо» на своем льду проиграло «Витязю» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 3:5.
У минчан голы на счету Владимира Алистрова, Ника Меркли и Седрика Пакетта.
В составе подольского клуба шайбами отметились Александр Яремчук, Кирилл Рассказов, Степан Старков и дважды Иван Зинченко.
«Витязь» занимает третье место на Западе, набрав 19 очков в 14 матчах. «Динамо» — седьмое (16).
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Динамо» (Минск) — «Витязь» (Подольск) — 3:5 (0:0, 1:2, 2:3)
Голы: Яремчук — 3 (Галузин, Абросимов), 30:29 — 0:1. Зинченко — 3 (Головков), 31:23 — 0:2. Алистров — 3 (бол., Гилмор, Горбунов), 37:21 — 1:2. Зинченко — 4 (Аркалов), 45:28 — 1:3. Меркли — 4 (бол., Варфоломеев, Гилмор), 50:02 — 2:3. Рассказов — 3 (мен., Старков), 51:29 — 2:4. Пакетт — 7 (Спунер, Душак), 57:24 — 3:4. Старков — 5 (п.в.), 58:54 — 3:5.
Вратари: Колосов (56:21 — 57:26, 57:43 — 58:54) — Дорожко.
Штраф: 8 — 10.
Броски: 35 (15+8+12) — 30 (11+14+5).
Судьи: Белов, Ромасько.
5 октября. Минск. «Минск-Арена».
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