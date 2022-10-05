Обладатель Кубка Стэнли Пакетт забил своей команде в пустые ворота

В матче минского «Динамо» и «Витязя» (3:5) в рамках регулярного чемпионата КХЛ форвард минчан Седрик Пакетт отправил шайбу в пустые ворота, забив гол своей команде.

В концовке встречи хозяева заменили вратаря шестым полевым игроком, Пакетт делал передачу назад из средней зоны, но ошибся, поставив точку в матче.

Пакетт — обладатель Кубка Стэнли-2020 в составе «Тампы».