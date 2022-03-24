«Спартак» — СКА: видео голов четвертого матча серии плей-офф

СКА в овертайме обыграл «Спартак» в четвертом матче четвертьфинальной серии плей-офф КХЛ. Встреча, прошедшая в Москве, завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.

В составе СКА шайбы забросили Никита Гусев и Андрей Кузьменко, у «Спартака» отличился Йори Лехтеря.

Счет в серии до четырех побед стал 3-1 в пользу СКА. Пятая игра состоится 26 марта в Санкт-Петербурге.