«Авангард» — «Металлург»: все голы четвертого матча серии плей-офф

«Металлург» в гостях обыграл «Авангард» со счетом 5:1 в четвертом матче серии второго раунда плей-офф КХЛ.

В составе гостей голами отметились Филипп Майе, Брендэн Лайпсик, Джош Карри и Денис Зернов, сделавший дубль.

За омскую команду единственную шайбу забросил Арсений Грицук. Судьи матча отменили три гола «Авангарда».

Счет в серии до четырех побед стал — 2:2. Следующая игра между командами пройдет 26 марта в Магнитогорске.