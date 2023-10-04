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Сегодня, 18:30

«Спартак» — «Сибирь»: смотреть трансляцию матча КХЛ

«Спартак» сыграет с «Сибирью» в регулярном чемпионате КХЛ 4 октября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Андрей Сковронский (ХК «Спартак»).
Фото ХК «Спартак»

«Спартак» сыграет с «Сибирью» в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ в среду, 4 октября. Матч пройдет во дворце спорта «Мегаспорт» в Москве. Начало — 19.30 по московскому времени.

Ключевые события матча «Спартак» — «Сибирь» будут доступны на сайте «СЭ». Трансляцию игры можно посмотреть на официальном сайте КХЛ. Также матчи регулярного чемпионата КХЛ сезона 2023 / 2024 транслирует онлайн-сервис «Кинопоиск» по платной подписке. Начало эфира — 19.20 мск.

Жители Новосибирска смогут посмотреть игру своей команды на телеканале «ОТС». Начало трансляции — 23.20 по местному времени.

Календарь КХЛ в актуальном виде по датам для всех клубов с результатами сыгранных матчей доступен в разделе КХЛ на нашем сайте.

КХЛ: новости и календарь матчей, расписание игр и фото, таблица переходов и статистика

Хоккей
КХЛ
ХК Сибирь
ХК Спартак (Москва)
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ЦСКА — «Барыс»: прямая трансляция матча КХЛ
Положение команд
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Хоккей
Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 14 9 5 21
2 Лада 14 8 6 19
3 Автомобилист 14 8 6 18
4 Ак Барс 13 8 5 17
5 Сибирь 13 7 6 16
6 Трактор 14 7 7 16
7 Авангард 12 7 5 15
8 Сал. Юлаев 12 6 6 12
9 Амур 13 4 9 12
10 Барыс 13 3 10 10
11 Адмирал 11 3 8 8
12 Нефтехимик 12 3 9 8
Западная конференция И В П О
1 Локомотив 13 10 3 20
2 Динамо М 13 10 3 20
3 Торпедо 13 9 4 19
4 Сочи 13 9 4 18
5 Спартак 14 7 7 16
6 ЦСКА 13 6 7 13
7 Северсталь 12 6 6 13
8 Куньлунь РС 15 6 9 13
9 СКА 12 6 6 12
10 Динамо Мн 12 5 7 12
11 Витязь 13 2 11 5
Результаты / календарь
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4.10 17:00
Металлург Мг – Нефтехимик
 - : -
4.10 17:00
Трактор – Сал. Юлаев
 - : -
4.10 19:00
Витязь – Куньлунь РС
 - : -
4.10 19:10
Динамо Мн – СКА
 - : -
4.10 19:30
ЦСКА – Барыс
 - : -
4.10 19:30
Спартак – Сибирь
 - : -
4.10 20:30
Динамо М – Локомотив
 - : -
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