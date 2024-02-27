Старт Кубка Гагарина в сезоне 2023/2024 запланирован на 29 февраля, четверг. «Спартак» в первом раунде плей-офф КХЛ сыграет с «Северсталью».

Матчи серии до четырех побед пройдут 29 февраля, 2, 4, 6 марта и, если потребуется, 8, 10 и 12 марта. Первая и вторая, а также (если потребуется) пятая и седьмая игра — в Москве, третья и четвертая, а также (если потребуется) шестая встреча — в Череповце.

Красно-белые в регулярном чемпионате заняли 4-е место в Западной конференции, в их активе — 88 очков. Череповецкий клуб с 80 баллами финишировал в регулярке на 5-й строчке «Запада».

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