Джиошвили — о самокритике: «Хочется выдавить из себя максимум»

Нападающий московского «Динамо» Максим Джиошвили в интервью «СЭ» рассказал, как реагирует на неудачные моменты.

«Хочется выжать из себя максимум, помогать команде. Поэтому, когда на тренировках или в играх что-то не получается, злюсь немного, всегда хочется становиться лучше и делать больше, чтобы команда побеждала », — сказал Джиошвили.

В ФОНБЕТ чемпионате КХЛ-2023/24 28-летний нападающий набрал 15 (11+4) очков в 46 матчах. Москвичи сыграют с минским «Динамо» в первом раунде плей-офф.