Джиошвили — о перекрестном плей-офф: «Болельщикам будет интереснее — новые противостояния»

Форвард московского «Динамо» Максим Джиошвили в интервью «СЭ» рассказал , что думает о перекрестном плей-офф.

«Я думаю, что будет интересно. Не всегда можно предсказать, кто выйдет во второй раунд, а там еще и непонятно, кто на кого может попасть. Болельщикам будет интереснее, новые противостояния. Да и игрокам — все равно ты привыкаешь играть в своем дивизионе », — сказал Джиошвили.

В ФОНБЕТ чемпионате КХЛ-2023/24 28-летний нападающий набрал 15 (11+4) очков в 46 матчах. Москвичи сыграют с минским «Динамо» в первом раунде плей-офф.