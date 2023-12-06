«Спартак» объявил о возвращении Ковальчука

«Спартак» на официальном сайте объявил о возвращении нападающего Ильи Ковальчука.

Пресс-служба клуба опубликовала в социальных сетях видеопрезентацию новичка. За красно-белых он будет выступать под номером 71.

Ранее «СЭ» сообщал, что Ковальчук подписал со «Спартаком» контракт до конца сезона.

40-летний Ковальчук является воспитанником «Спартака». С 2021 года хоккеист был без команды после ухода из «Авангарда».

Ранее форвард также играл за «Ак Барс», «Химик» и СКА, а в НХЛ он выступал за «Атланту» (сейчас «Виннипег»), «Нью-Джерси», «Лос-Анджелес», «Монреаль» и «Вашингтон».