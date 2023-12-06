Дер-Аргучинцев: «Создавали много хороших моментов, но просто не повезло»

Нападающий «Трактора» Семен Дер-Аргучинцев прокомментировал победу над «Нефтехимиком» (4:1) в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.

«Играли хорошо в первом и третьем периодах, во втором чуть-чуть не хватило концентрации. Переломным моментом было то, что мы выстояли в меньшинстве две минуты «3 на 5» и еще «4 на 5» три с лишним минуты. Были настроены на победу, старались играть правильно в свой хоккей. Что не получилось в большинстве? Все получилось, кроме того, чтобы забить. Создавали много хороших моментов, но просто не повезло», — цитирует «РБ Спорт» Дер-Аргучинцева.

«Трактор» набрал 46 очков и занимает 6-е место в таблице Восточной конференции. «Нефтехимик» с 36 очками — на 10-й строчке.