Разин считает, что «Магнитка» показала против ЦСКА одну из худших игр

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин прокомментировал поражение от ЦСКА (0:3) в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.

«Сегодня одна из самых худших игр. Соперник очень глубоко оборонялся. Примерно такая же игра была с «Ладой», когда приходилось много преодолевать среднюю зону. Много сил тратили и мало оставалось сил на позиционные атаки. Соперник сыграл дисциплинированно — не позволил нам сделать ни одной контратаки, в отличие от нас. Так бывает. Жизнь продолжается. Сделаем выводы. Осталась одна игра до перерыва. Постараемся в ней выложиться», — цитирует тренера пресс-служба лиги.

«Магнитка» (55 очков) потерпела третье поражение подряд и продолжает лидировать в таблице «Востока», опережая «Авангард» (55 очков) по дополнительным показателям.