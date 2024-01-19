Разин — о матче с «Адмиралом»: «Это моя первая победа над Тамбиевым в КХЛ»
Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин прокомментировал победу магнитогорцев над «Адмиралом» (5:2) в домашнем матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ-2023/24.
«Неважный был первый период, не вкатились, хотя его и выиграли, но по всем статьям проиграли сопернику. Второй получше был, создавали моменты, дисциплинированнее играли, но, к сожалению, проиграли второй по счету. Но ничего страшного — третий период показал, что мы можем, когда надо, собраться. Всех нас с победой. Это моя первая победа над Тамбиевым в КХЛ», — приводит слова Разина сайт магнитогорского клуба.
Также тренер отметил игру форварда «Металлурга» Романа Канцерова.
«Ромка не форсировал события, он планомерно готовился, с нами в поездки не ездил. Поэтому, когда он на 100 процентов залечил травму — тогда мы его и выпустили. Мне понравилась его игра. Я не видел, чтобы он где-то берег себя. Он и в меньшинстве выходил. И делал все вовремя. И важный гол забил. Положительные эмоции от его игры», — подчеркнул Разин.
В этом сезоне 19-летний Канцеров набрал 12 (6+6) очков в 39 матчах ФОНБЕТ чемпионата КХЛ.
«Металлург» возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции — после 54 игр в активе команды 76 очков. «Адмирал» (41 очко за 52 матча) занимает последнюю строчку.
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|54
|35
|19
|76
|2
|Авангард
|52
|36
|16
|75
|3
|Сал. Юлаев
|52
|32
|20
|68
|4
|Автомобилист
|55
|30
|25
|66
|5
|Лада
|54
|26
|28
|63
|6
|Ак Барс
|52
|30
|22
|62
|7
|Трактор
|53
|28
|25
|62
|8
|Нефтехимик
|54
|22
|32
|53
|9
|Амур
|52
|21
|31
|51
|10
|Сибирь
|53
|21
|32
|51
|11
|Барыс
|52
|19
|33
|44
|12
|Адмирал
|52
|15
|37
|41
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|52
|35
|17
|74
|2
|СКА
|53
|35
|18
|72
|3
|Динамо М
|52
|34
|18
|72
|4
|Спартак
|54
|31
|23
|69
|5
|Торпедо
|52
|30
|22
|63
|6
|Северсталь
|52
|27
|25
|61
|7
|ЦСКА
|52
|27
|25
|58
|8
|Динамо Мн
|51
|23
|28
|51
|9
|Витязь
|52
|17
|35
|40
|10
|Куньлунь РС
|55
|17
|38
|40
|11
|Сочи
|52
|15
|37
|36
|19.01
|16:30
|
Барыс – ЦСКА
|2 : 5
|19.01
|17:00
|
Металлург Мг – Адмирал
|5 : 2
|19.01
|17:00
|
Автомобилист – Северсталь
|0 : 3
|19.01
|19:00
|
Локомотив – Амур
|3 : 2 ОТ
|19.01
|19:30
|
Спартак – Авангард
|1 : 3
|19.01
|19:30
|
СКА – Куньлунь РС
|3 : 1