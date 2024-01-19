Разин — о матче с «Адмиралом»: «Это моя первая победа над Тамбиевым в КХЛ»

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин прокомментировал победу магнитогорцев над «Адмиралом» (5:2) в домашнем матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ-2023/24.

«Неважный был первый период, не вкатились, хотя его и выиграли, но по всем статьям проиграли сопернику. Второй получше был, создавали моменты, дисциплинированнее играли, но, к сожалению, проиграли второй по счету. Но ничего страшного — третий период показал, что мы можем, когда надо, собраться. Всех нас с победой. Это моя первая победа над Тамбиевым в КХЛ», — приводит слова Разина сайт магнитогорского клуба.

Также тренер отметил игру форварда «Металлурга» Романа Канцерова.

«Ромка не форсировал события, он планомерно готовился, с нами в поездки не ездил. Поэтому, когда он на 100 процентов залечил травму — тогда мы его и выпустили. Мне понравилась его игра. Я не видел, чтобы он где-то берег себя. Он и в меньшинстве выходил. И делал все вовремя. И важный гол забил. Положительные эмоции от его игры», — подчеркнул Разин.

В этом сезоне 19-летний Канцеров набрал 12 (6+6) очков в 39 матчах ФОНБЕТ чемпионата КХЛ.

«Металлург» возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции — после 54 игр в активе команды 76 очков. «Адмирал» (41 очко за 52 матча) занимает последнюю строчку.