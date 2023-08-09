«Сочи» расторг контракт с защитником Ващенко

«Сочи» по соглашению сторон расторг контракт с защитником Никитой Ващенко, сообщает пресс-служба клуба.

В минувшем сезоне 22-летний хоккеист сыграл в КХЛ за команду 20 матчей и набрал 2 (0+2) очка при показателе полезности «-8».

Подготовку к новому сезону Ващенко начал в клубе «Ростов».