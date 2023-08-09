Защитник Корешков и «Лада» расторгли контракт по обоюдному согласию сторон

Защитник Евгений Корешков покинул расположение «Лады».

Как сообщает пресс-служба клуба, контракт с 23-летним игроком расторгнут по обоюдному согласию сторон.

К «автозаводцам» Корешков присоединился в начале предсезонных сборов, но не провел за команду ни одного контрольного матча.