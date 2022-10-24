Хоккей
КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 18:35

«Сочи» подтвердил увольнение Назарова и назначением Светлова на пост главного тренера

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Новости
Андрей Назаров.
Фото ХК «Сочи».

Как ранее сообщал «СЭ», Сергей Светлов сменил Андрея Назарова на посту главного тренера «Сочи».

«В связи с неудовлетворительными результатами Андрей Назаров завершает работу на посту главного тренера ХК «Сочи». Руководство хоккейного клуба «Сочи» достигло договорённости о подписании контракта с Сергеем Светловым. Подробная информация об изменениях в тренерском штабе «Сочи» будет опубликована после юридической регистрации в КХЛ контрактных обязательств», — говорится в заявлении клуба.

В воскресенье южане потерпели седьмое поражение подряд, команда с 9 очками после 20 игр занимает последнее место в КХЛ.

Андрей Назаров возглавлял «Сочи» с 2021 года.

Андрей Назаров. Назаров был обречен. Самый яркий и скандальный тренер КХЛ снова без работы

ХК Сочи
Андрей Назаров
Сергей Светлов
1
0
Читайте также
Головина затмил экс-футболист РПЛ. «Монако» эпично проиграл, ведя в счете
Валиева бросает вызов штабу Тутберидзе? Выступление Камилы — смелое и спорное
Минобороны привело силы и средства в готовность на случай взрыва Киевом «грязной бомбы»
Путин проведет 25 октября заседание совета по обеспечению потребностей ВС РФ
На Украине допустили проведение массовой мобилизации
Как работает один из самых современных танков Т-80БВМ: фотогалерея «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Детский тренер Назарова: «Печально, что Андрея уволили. Без него ситуация в «Сочи» только ухудшится»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
Западная конференция И В П О
1 СКА 21 19 2 39
2 Локомотив 21 13 8 29
3 ЦСКА 20 13 7 29
4 Динамо М 21 13 8 29
5 Торпедо 21 13 8 27
6 Спартак 23 11 12 27
7 Витязь 22 10 12 25
8 Динамо Мн 21 9 12 22
9 Северсталь 22 9 13 22
10 Куньлунь 23 8 15 19
11 Сочи 20 3 17 9
Восточная конференция И В П О
1 Металлург 21 14 7 31
2 Автомобилист 22 15 7 31
3 Сал. Юлаев 21 13 8 29
4 Сибирь 22 11 11 24
5 Барыс 22 11 11 23
6 Ак Барс 20 9 11 22
7 Адмирал 21 9 12 21
8 Нефтехимик 21 9 12 19
9 Трактор 21 8 13 19
10 Авангард 21 8 13 18
11 Амур 21 6 15 16
Результаты / календарь
14.10
15.10
16.10
17.10
18.10
19.10
20.10
21.10
22.10
23.10
24.10
25.10
26.10
27.10
28.10
29.10
24.10 17:00
Металлург – Ак Барс
 - : -
24.10 19:10
Динамо Мн – Динамо М
 - : -
24.10 19:30
СКА – Локомотив
 - : -
24.10 19:30
ЦСКА – Трактор
 - : -
Все результаты / календарь
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости