«Сочи» подтвердил увольнение Назарова и назначением Светлова на пост главного тренера

Как ранее сообщал «СЭ», Сергей Светлов сменил Андрея Назарова на посту главного тренера «Сочи».

«В связи с неудовлетворительными результатами Андрей Назаров завершает работу на посту главного тренера ХК «Сочи». Руководство хоккейного клуба «Сочи» достигло договорённости о подписании контракта с Сергеем Светловым. Подробная информация об изменениях в тренерском штабе «Сочи» будет опубликована после юридической регистрации в КХЛ контрактных обязательств», — говорится в заявлении клуба.

В воскресенье южане потерпели седьмое поражение подряд, команда с 9 очками после 20 игр занимает последнее место в КХЛ.

Андрей Назаров возглавлял «Сочи» с 2021 года.