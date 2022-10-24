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Сегодня, 18:33

Детский тренер Назарова: «Печально, что Андрея уволили. Без него ситуация в «Сочи» только ухудшится»

Алина Савинова
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Виктор Перегудов, заслуженный тренер России и детский тренер Андрея Назарова прокомментировал новость о смене главного тренера в «Сочи».

«Очень печально, что Андрея уволили. Но без него ситуация в «Сочи» только ухудшится. Одни пацаны в команде играют. С таким бюджетом, с таким составом он еще и бодался. Жаль, что его отправили в отставку», — цитирует «РБ Спорт» Перегудова.

Сегодня, 24 октября, «СЭ» стало известно, что Сергей Светлов сменил Назарова на посту главного тренера «Сочи». В воскресенье южане потерпели седьмое поражение подряд, команда с 9 очками занимает последнее место в турнирной таблице КХЛ.

Назаров возглавлял «Сочи» с 2021 года. Он остается в системе клуба, но его должность пока не определена.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/detskij-trener-nazarova-bez-andreya-situatsiya-v-hk-sochi-tol-ko-uhudshitsya/
ХК Сочи
Андрей Назаров
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