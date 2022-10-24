КХЛ: «Металлург» — «Ак Барс», СКА — «Локомотив» и другие матчи 24 октября

Регулярный чемпионат КХЛ.

17.00 мск. «Металлург» — «Ак Барс»

19.30. «Динамо» Мн — «Динамо» М

19.30. СКА — «Локомотив»

19.30. ЦСКА — «Трактор»

Турнирные таблицы чемпионата КХЛ — по этой ссылке //

Расписание всех матчей регулярного чемпионата КХЛ — здесь //

Статистика игроков в сезоне-2022/23 — тут