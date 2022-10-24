КХЛ: «Металлург» — «Ак Барс», СКА — «Локомотив» и другие матчи 24 октября
Регулярный чемпионат КХЛ.
17.00 мск. «Металлург» — «Ак Барс»
19.30. «Динамо» Мн — «Динамо» М
Турнирные таблицы чемпионата КХЛ — по этой ссылке //
Расписание всех матчей регулярного чемпионата КХЛ — здесь //
Статистика игроков в сезоне-2022/23 — тут
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|21
|19
|2
|39
|2
|Локомотив
|21
|13
|8
|29
|3
|ЦСКА
|20
|13
|7
|29
|4
|Динамо М
|21
|13
|8
|29
|5
|Торпедо
|21
|13
|8
|27
|6
|Спартак
|23
|11
|12
|27
|7
|Витязь
|22
|10
|12
|25
|8
|Динамо Мн
|21
|9
|12
|22
|9
|Северсталь
|22
|9
|13
|22
|10
|Куньлунь
|23
|8
|15
|19
|11
|Сочи
|20
|3
|17
|9
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург
|21
|14
|7
|31
|2
|Автомобилист
|22
|15
|7
|31
|3
|Сал. Юлаев
|21
|13
|8
|29
|4
|Сибирь
|22
|11
|11
|24
|5
|Барыс
|22
|11
|11
|23
|6
|Ак Барс
|20
|9
|11
|22
|7
|Адмирал
|21
|9
|12
|21
|8
|Нефтехимик
|21
|9
|12
|19
|9
|Трактор
|21
|8
|13
|19
|10
|Авангард
|21
|8
|13
|18
|11
|Амур
|21
|6
|15
|16
Результаты / календарь
14.10
15.10
16.10
17.10
18.10
19.10
20.10
21.10
22.10
23.10
24.10
25.10
26.10
27.10
28.10
29.10
|24.10
|17:00
|
Металлург – Ак Барс
|- : -
|24.10
|19:10
|
Динамо Мн – Динамо М
|- : -
|24.10
|19:30
|
СКА – Локомотив
|- : -
|24.10
|19:30
|
ЦСКА – Трактор
|- : -
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