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Сегодня, 18:30

Назаров был обречен. Самый яркий и скандальный тренер КХЛ снова без работы

Михаил Зислис
Обозреватель
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Андрей Назаров.
Фото Юрий Кузьмин, photo.khl.ru
Новым тренером «Сочи» стал Сергей Светлов.

С уходом Андрея Назарова из «Сочи» все стало понятно еще недели три назад. Удивительно, что процесс смены главного тренера настолько затянулся. С такими результатами иного исхода ожидать сложно. В душе мне жаль, что так получилось, поскольку давно с симпатией отношусь к Назарову и искренне желаю ему в ближайшем будущем вернуться к активной тренерской деятельности. Сейчас даже у самого большого поклонника его талантов не было другого варианта, кроме как отправить харизматичного специалиста в отставку. Невероятная активность в медийном поле — это прекрасно, но всегда нужно подтверждать красивые слова делами.

Андрей Назаров. «Последний раз на улице дрался очень давно. Я вообще неагрессивный». Интервью Андрея Назарова

Атмосфера внутри «Сочи» оставляет желать много лучшего. Пример с капитаном команды Глотовым, который потерялся в самом начале сезона и моментально заиграл после обмена в СКА, очень наглядный. И это можно поставить в вину Назарову, который любит закручивать гайки и не всегда успевает остановиться.

Насколько мне известно, расставание с клубом с тренером получилось скомканным, что тоже не добавляет достоинства всем сторонам. Об отставке Назарову сообщили по телефону, и он быстро улетел в Москву. К этой истории лично я отношусь спокойно. Еще летом во время чудесно организованного турнира в Сочи, где все были спокойны и расслаблены, один момент слишком сильно выделялся. В клубе, если брать чисто спортивную составляющую, несколько центров влияния, которые не в большом восторге от взглядов друг друга на формирование команды. Добавьте к этому негласному противостоянию обязательное согласование определенных шагов с позицией «Большого брата» — и легко поймете, почему уже не первый год южане находятся в перманентном кризисе с редкими проблесками.

Андрей Назаров. Назарову пора вспомнить, что он тренер. «Сочи» не заслуживает последнего места

Больше всего непонятно, каким образом в роли преемника Назарова всплыл не работавший целый год Сергей Светлов. Очень позитивный и рассудительный мужик. Но мне казалось, что о нем как тренере уже подзабыли. У Светлова репутация специалиста, который может взбодрить команду. Это нынешнему «Сочи», который в плане психологии находится на самом дне, не помешает. Нет уверенности, что в долгосрочном плане его кандидатура идеальна.

Я ждал появления какой-нибудь новой фигуры, а вместо этого опять началось хождение по кругу. Одним из кандидатов, например, был Олег Браташ. Это странно. Сочи — отличное место, чтобы со скромным бюджетом сделать веселую команду с упором на молодых ребят. Примеры «Торпедо», «Нефтехимика» и «Северстали» убеждают, что в этом нет ничего невозможного. Однако на берегу Черного моря вместо хоккейной «Фабрики звезд» в лучшем случае получается караоке, в котором рвут глотку изо всех сил без понимания, что в ритм тоже надо попадать.

Хоккей
КХЛ
ХК Сочи
Андрей Назаров
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