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Сегодня, 19:17

Гол Зернова в овертайме помог «Металлургу» обыграть «Сочи»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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«Металлург» в гостях обыграл «Сочи» в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ — 3:2 ОТ.

В составе «Сочи» забили Михал Криштоф и Матвей Мичков. За «Металлург» отметились Данила Юров, Владислав Еременко и Денис Зернов.

«Сочи» продлил безвыигрышную серию до 11 матчей.

После 47 матчей «Металлург» лидирует в Восточной конференции, набрав 65 очков. «Сочи» находится на последнем месте «Запада» (34 очка в 47 играх).

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Регулярный чемпионат

«Сочи» (Сочи) — «Металлург Мг» (Магнитогорск) — 2:3 ОТ (2:0, 0:2, 0:0, 0:1)

Голы: Криштоф — 6 (бол., Грэм), 13:43 — 1:0. Мичков — 13, 17:38 — 2:0. Юров — 13 (бол., Гераськин), 33:11 — 2:1. Еременко — 1 (Гераськин, Михайлис), 38:13 — 2:2. Зернов — 13 (Михайлис), 61:09 — 2:3.

Вратари: Богданов — Подскребалин.

Штраф: 6 — 4.

Броски: 35 (15+9+9+2) — 36 (4+21+9+2).

Судьи: Беляев, Ромасько.

3 января. Сочи. ДС Большой.

Хоккей
КХЛ
ХК Металлург (Магнитогорск)
ХК Сочи
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Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 47 30 17 65
2 Авангард 45 29 16 61
3 Сал. Юлаев 45 28 17 59
4 Лада 47 24 23 57
5 Автомобилист 48 26 22 57
6 Трактор 47 25 22 55
7 Ак Барс 45 25 20 52
8 Сибирь 47 21 26 50
9 Амур 45 19 26 46
10 Нефтехимик 46 17 29 43
11 Барыс 45 15 30 37
12 Адмирал 45 14 31 37
Западная конференция И В П О
1 Спартак 47 30 17 66
2 Локомотив 44 30 14 63
3 СКА 46 31 15 63
4 Динамо М 46 29 17 62
5 Торпедо 45 27 18 57
6 ЦСКА 45 23 22 50
7 Северсталь 46 21 25 49
8 Динамо Мн 44 19 25 42
9 Витязь 46 15 31 36
10 Куньлунь РС 46 15 31 35
11 Сочи 47 14 33 34
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Сибирь – Адмирал
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Авангард – Сал. Юлаев
 2 : 4
3.01 14:30
Автомобилист – Трактор
 4 : 3
3.01 17:00
СКА – Витязь
 6 : 1
3.01 17:00
Северсталь – Амур
 4 : 2
3.01 17:00
Локомотив – Барыс
 4 : 5 Б
3.01 17:00
Сочи – Металлург Мг
 2 : 3 ОТ
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