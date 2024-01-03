Гол Зернова в овертайме помог «Металлургу» обыграть «Сочи»
«Металлург» в гостях обыграл «Сочи» в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ — 3:2 ОТ.
В составе «Сочи» забили Михал Криштоф и Матвей Мичков. За «Металлург» отметились Данила Юров, Владислав Еременко и Денис Зернов.
«Сочи» продлил безвыигрышную серию до 11 матчей.
После 47 матчей «Металлург» лидирует в Восточной конференции, набрав 65 очков. «Сочи» находится на последнем месте «Запада» (34 очка в 47 играх).
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Сочи» (Сочи) — «Металлург Мг» (Магнитогорск) — 2:3 ОТ (2:0, 0:2, 0:0, 0:1)
Голы: Криштоф — 6 (бол., Грэм), 13:43 — 1:0. Мичков — 13, 17:38 — 2:0. Юров — 13 (бол., Гераськин), 33:11 — 2:1. Еременко — 1 (Гераськин, Михайлис), 38:13 — 2:2. Зернов — 13 (Михайлис), 61:09 — 2:3.
Вратари: Богданов — Подскребалин.
Штраф: 6 — 4.
Броски: 35 (15+9+9+2) — 36 (4+21+9+2).
Судьи: Беляев, Ромасько.
3 января. Сочи. ДС Большой.
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|47
|30
|17
|65
|2
|Авангард
|45
|29
|16
|61
|3
|Сал. Юлаев
|45
|28
|17
|59
|4
|Лада
|47
|24
|23
|57
|5
|Автомобилист
|48
|26
|22
|57
|6
|Трактор
|47
|25
|22
|55
|7
|Ак Барс
|45
|25
|20
|52
|8
|Сибирь
|47
|21
|26
|50
|9
|Амур
|45
|19
|26
|46
|10
|Нефтехимик
|46
|17
|29
|43
|11
|Барыс
|45
|15
|30
|37
|12
|Адмирал
|45
|14
|31
|37
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Спартак
|47
|30
|17
|66
|2
|Локомотив
|44
|30
|14
|63
|3
|СКА
|46
|31
|15
|63
|4
|Динамо М
|46
|29
|17
|62
|5
|Торпедо
|45
|27
|18
|57
|6
|ЦСКА
|45
|23
|22
|50
|7
|Северсталь
|46
|21
|25
|49
|8
|Динамо Мн
|44
|19
|25
|42
|9
|Витязь
|46
|15
|31
|36
|10
|Куньлунь РС
|46
|15
|31
|35
|11
|Сочи
|47
|14
|33
|34
|3.01
|13:30
|
Сибирь – Адмирал
|4 : 1
|3.01
|14:00
|
Авангард – Сал. Юлаев
|2 : 4
|3.01
|14:30
|
Автомобилист – Трактор
|4 : 3
|3.01
|17:00
|
СКА – Витязь
|6 : 1
|3.01
|17:00
|
Северсталь – Амур
|4 : 2
|3.01
|17:00
|
Локомотив – Барыс
|4 : 5 Б
|3.01
|17:00
|
Сочи – Металлург Мг
|2 : 3 ОТ