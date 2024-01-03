Гол Зернова в овертайме помог «Металлургу» обыграть «Сочи»

«Металлург» в гостях обыграл «Сочи» в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ — 3:2 ОТ.

В составе «Сочи» забили Михал Криштоф и Матвей Мичков. За «Металлург» отметились Данила Юров, Владислав Еременко и Денис Зернов.

«Сочи» продлил безвыигрышную серию до 11 матчей.

После 47 матчей «Металлург» лидирует в Восточной конференции, набрав 65 очков. «Сочи» находится на последнем месте «Запада» (34 очка в 47 играх).

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«Сочи» (Сочи) — «Металлург Мг» (Магнитогорск) — 2:3 ОТ (2:0, 0:2, 0:0, 0:1)

Голы: Криштоф — 6 (бол., Грэм), 13:43 — 1:0. Мичков — 13, 17:38 — 2:0. Юров — 13 (бол., Гераськин), 33:11 — 2:1. Еременко — 1 (Гераськин, Михайлис), 38:13 — 2:2. Зернов — 13 (Михайлис), 61:09 — 2:3.

Вратари: Богданов — Подскребалин.

Штраф: 6 — 4.

Броски: 35 (15+9+9+2) — 36 (4+21+9+2).

Судьи: Беляев, Ромасько.

3 января. Сочи. ДС Большой.