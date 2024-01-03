Хоккей
ФОНБЕТ Чемпионат КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Зарплаты КХЛ
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 19:13

«Северсталь» победила «Амур» в домашнем матче КХЛ

Андрей Бобков
Корреспондент ленты новостей
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

«Северсталь» дома обыграла «Амур» в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ — 4:2.

Дублем у хозяев отметился нападающий Никита Коростелев, по шайбе на счету Адама Лишки и Михаила Ильина. За «Амур» забили Дмитрий Шевченко и Иван Мищенко. Обе шайбы гости забросили в большинстве.

«Северсталь» идет на 7-м месте на «Западе», набрав в 46 матчах 49 очков. «Амур», сыграв 45 игр, расположился на 9-й строчке Восточной конференции, имея в активе 46 очков.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Северсталь» (Череповец) — «Амур» (Хабаровск) — 4:2 (1:0, 1:1, 2:1)

Голы: Лишка — 11 (бол., Пилипенко), 11:44 — 1:0. Коростелев — 13 (Буренов), 21:52 — 2:0. Шевченко — 10 (бол., Коршков, Мищенко), 33:39 — 2:1. Мищенко — 3 (бол., Коршков, Грачев), 48:46 — 2:2. Коростелев — 14 (Пилипенко, Аймурзин), 54:06 — 3:2. Ильин — 8 (Пилипенко, Барберио), 57:32 — 4:2.

Вратари: Шугаев — Бобков (59:35).

Штраф: 12 — 2.

Броски: 28 (11+10+7) — 31 (5+13+13).

Судьи: Бондарь, Сидоренко.

3 января. Череповец. МАУ «Ледовый дворец».

Источник: https://www.sport-express.ru/hockey/L/khl/2023-2024/?type=conference
Хоккей
КХЛ
ХК Амур
ХК Северсталь
0
Читайте также
Жена Овечкина показала фото с празднования Нового года
Лера Кудрявцева вышла замуж за Игоря Макарова
Глава МИД Польши призвал Запад дать Киеву дальнобойные ракеты
МИД Франции отказался осудить удары ВСУ по Белгороду
На балконе жилого дома в Москве нашли тело девочки 2022 года рождения
Число жертв теракта в Иране выросло до 73 человек
Популярное видео
Бабаев vs Билялетдинов, Прохоркин в «Авангарде»
Ротенберг выиграл Кубок Первого канала, возвращение КХЛ
Ковальчук и Мальцев в «Спартаке», «СКА Арена», обменяют ли Жафярова
Владимир Быстров: «СКА Арена», Аршавин, КХЛ
Никита Гусев: шлем на конкурс капитанов и шутки про пиво
«Авангард»: будущее Буше и Спунера, трансферы и летние ошибки
Леонтьев, Якупов: спецрепортаж Шевченко про «Нефтехимик»
Срывы Ротенберга, СКА и ЦСКА в кризисе, преображение «Трактора»
Будущее Жафярова, «Авангард», Толчинский и Грицюк в СКА: live
Как стать скаутом клуба НХЛ, три года в «Авангарде», журналистика и хоккей
Итоги первого месяца КХЛ: лайв «СЭ»
Алтыбармакян: сенсационный старт «Лады», переход из СКА
Бурмистров: мощный старт «Спартака» / Жамнов — топ-тренер? / НХЛ
Плохой старт СКА, Мичков в Сочи, мощное начало Разина
Проблемы СКА и ЦСКА, Ларионов разрывает КХЛ, Мичков в запасе
Толчинский: уход из «Авангарда», Крылов, кричалка про ЦСКА
Никитин, Лихачев: предсезонка, лакросс-гол
Кагарлицкий: слухи об обмене, Радулов и Шипачев
Никита Квартальнов: скандал в Минске, отношения с агентами
Скабелка: селекция «Барыса», уход Михайлиса, влияние болельщиков
Войнов: «Ак Барс» и Билялетдинов, Россия и США, НХЛ
Ковальчук: завершение карьеры, «Спартак», иностранцы с паспортом РФ
Разин: новички и молодежь «Магнитки», победа над «Авто»
Серебряков: почему не перешел в СКА, симуляции Шестеркина
Билялетдинов, Жафяров, Яшкин: интервью с тренировки «Ак Барса»
Разин: селекция «Магнитки», баллоны, разговор с Голдобиным
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Автомобилист» — «Трактор»: видеообзор матча КХЛ

Гол Зернова в овертайме помог «Металлургу» обыграть «Сочи»
Положение команд
Футбол
Хоккей
Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 47 30 17 65
2 Авангард 45 29 16 61
3 Сал. Юлаев 45 28 17 59
4 Лада 47 24 23 57
5 Автомобилист 48 26 22 57
6 Трактор 47 25 22 55
7 Ак Барс 45 25 20 52
8 Сибирь 47 21 26 50
9 Амур 45 19 26 46
10 Нефтехимик 46 17 29 43
11 Барыс 45 15 30 37
12 Адмирал 45 14 31 37
Западная конференция И В П О
1 Спартак 47 30 17 66
2 Локомотив 44 30 14 63
3 СКА 46 31 15 63
4 Динамо М 46 29 17 62
5 Торпедо 45 27 18 57
6 ЦСКА 45 23 22 50
7 Северсталь 46 21 25 49
8 Динамо Мн 44 19 25 42
9 Витязь 46 15 31 36
10 Куньлунь РС 46 15 31 35
11 Сочи 47 14 33 34
Результаты / календарь
21.12
22.12
23.12
24.12
25.12
26.12
27.12
28.12
29.12
30.12
3.01
4.01
5.01
6.01
7.01
8.01
3.01 13:30
Сибирь – Адмирал
 4 : 1
3.01 14:00
Авангард – Сал. Юлаев
 2 : 4
3.01 14:30
Автомобилист – Трактор
 4 : 3
3.01 17:00
СКА – Витязь
 6 : 1
3.01 17:00
Северсталь – Амур
 4 : 2
3.01 17:00
Локомотив – Барыс
 4 : 5 Б
3.01 17:00
Сочи – Металлург Мг
 2 : 3 ОТ
Все результаты / календарь

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости