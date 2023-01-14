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Сегодня, 19:26

«Сочи» прервал 21-матчевую серию поражений, победив «Магнитку»

Мария Гусева
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ХК «Сочи».

«Сочи» на своем льду обыграл «Металлург» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 3:2.

В составе победителей шайбы забросили Егор Бабенко, Артем Николаев и Сергей Попов. За магнитогорский клуб голы забили Ярослав Хабаров и Алексей Маклюков.

«Сочи» прервал серию из 21 поражения подряд и занимает 11-е место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 21 очко. «Металлург» располагается на 3-й строчке на Востоке с 63 очками.

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Регулярный чемпионат

«Сочи» (Сочи) — «Металлург» (Магнитогорск) — 3:2 (1:0, 1:2, 1:0)

Голы: Бабенко — 3 (Мичков), 17:28 — 1:0. Хабаров — 1 (Керран), 30:48 — 1:1. Николаев — 9 (Попов, Гараев), 33:55 — 2:1. Маклюков — 3 (Яковлев, Лайпсик), 38:05 — 2:2. Попов — 8 (бол., Морроу, Николаев), 49:32 — 3:2.

Вратари: Третьяк — Паскуале.

Штраф: 6 — 6.

Броски: 26 (12+8+6) — 38 (11+11+16).

Судьи: Лаврентьев, Фатеев.

14 января. Сочи. ДС Большой.

Хоккей
КХЛ
ХК Металлург (Магнитогорск)
ХК Сочи
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7 Спартак 51 22 29 51
8 Северсталь 50 20 30 51
9 Динамо Мн 51 19 32 49
10 Куньлунь 51 18 33 41
11 Сочи 50 6 44 21
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1 Автомобилист 49 29 20 65
2 Сибирь 51 30 21 64
3 Металлург 50 28 22 63
4 Сал. Юлаев 50 27 23 63
5 Авангард 49 29 20 62
6 Ак Барс 50 26 24 60
7 Адмирал 51 27 24 59
8 Трактор 51 22 29 50
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