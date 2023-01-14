«Сочи» прервал 21-матчевую серию поражений, победив «Магнитку»
«Сочи» на своем льду обыграл «Металлург» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 3:2.
В составе победителей шайбы забросили Егор Бабенко, Артем Николаев и Сергей Попов. За магнитогорский клуб голы забили Ярослав Хабаров и Алексей Маклюков.
«Сочи» прервал серию из 21 поражения подряд и занимает 11-е место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 21 очко. «Металлург» располагается на 3-й строчке на Востоке с 63 очками.
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«Сочи» (Сочи) — «Металлург» (Магнитогорск) — 3:2 (1:0, 1:2, 1:0)
Голы: Бабенко — 3 (Мичков), 17:28 — 1:0. Хабаров — 1 (Керран), 30:48 — 1:1. Николаев — 9 (Попов, Гараев), 33:55 — 2:1. Маклюков — 3 (Яковлев, Лайпсик), 38:05 — 2:2. Попов — 8 (бол., Морроу, Николаев), 49:32 — 3:2.
Вратари: Третьяк — Паскуале.
Штраф: 6 — 6.
Броски: 26 (12+8+6) — 38 (11+11+16).
Судьи: Лаврентьев, Фатеев.
14 января. Сочи. ДС Большой.
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