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Сегодня, 19:25

Нападающие Шаров и Бек установили новые рекорды результативности «Сибири» в КХЛ

Иван Шитик
Корреспондент
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Форвард «Сибири» Александр Шаров стал автором победной шайбы в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Ак Барса» (4:3 ОТ).

Он забросил 23-ю шайбу в нынешнем сезоне. Таким образом, Шаров побил клубный рекорд по голам за один регулярный чемпионат, установленный в сезоне-2008/09 Евгением Лапиным (22 гола).

Нападающий Тэйлор Бек в матче с «Ак Барсом» отметился 33-м голевым пасом в сезоне и также установил новый рекорд «Сибири» по количеству результативных передач за один регулярный чемпионат.

Предыдущее достижение принадлежало Йори Лехтере и Ярно Коскиранте, которые отдали по 32 голевые передачи в регулярных чемпионатах 2013/2014 и 2014/2015 соответственно.

Александр Шаров
Йори Лехтеря
Тэйлор Бек
Ярно Коскиранта
ХК Ак Барс
ХК Сибирь
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