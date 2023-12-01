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Сегодня, 21:45

«Локомотив» на выезде одержал победу над «Сочи»

Алина Савинова
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«Локомотив» на выезде обыграл «Сочи» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 2:0.

За команду из Ярославля заброшенными шайбами отметились Степан Никулин и Максим Шалунов.

«Локомотив» сохраняет третье место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 49 очков за 36 матчей. «Сочи» располагается на последней строчке с 30 очками после 37 игр.

3 декабря команды проведут еще одну игру между собой. Начало встречи — в 17.30 по московскому времени.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Сочи» — «Локомотив» (Ярославль) — 0:2 (0:2, 0:0, 0:0)

Голы: Никулин — 2 (бол., Лихачев), 8:50 — 0:1. Шалунов — 12 (бол., Березкин, Чехович), 15:09 — 0:2.

Вратари: Бердин (58:23) — Мурашов.

Штраф: 8 — 14.

Броски: 29 (11+15+3) — 37 (17+5+15).

Судьи: Бирин, Сергеев.

1 декабря. Сочи. ДС Большой.

Источник: https://www.sport-express.ru/hockey/L/khl/2023-2024/
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КХЛ
ХК Локомотив (Ярославль)
ХК Сочи
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3 Ак Барс 37 22 15 46
4 Лада 38 19 19 46
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6 Трактор 37 19 18 42
7 Автомобилист 38 19 19 42
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Западная конференция И В П О
1 Динамо М 37 25 12 53
2 Спартак 38 24 14 51
3 Локомотив 36 23 13 49
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5 Торпедо 37 21 16 45
6 ЦСКА 36 20 16 42
7 Северсталь 36 16 20 37
8 Динамо Мн 36 15 21 34
9 Витязь 38 13 25 31
10 Куньлунь РС 39 13 26 31
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