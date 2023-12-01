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Сегодня, 19:21

Московское «Динамо» победило «Трактор»

Руслан Минаев
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Московское «Динамо» на выезде победило «Трактор» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 4:2.

У бело-голубых голы забивали Седрик Пакетт, Эрик О`Делл, Дмитрий Рашевский и Максим Джиошвили. У челябинцев дубль оформил Альберт Яруллин.

«Динамо» набрало 53 очка и лидирует в турнирной таблице Западной конференции. «Трактор» с 42 очками — на 6-й строчке «Востока».

3 декабря «Динамо» сыграет на выезде с «Торпедо», «Трактор» примет ЦСКА в этот же день.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Трактор» (Челябинск) — «Динамо М» (Москва) — 2:4 (0:2, 2:1, 0:1)

Голы: Пакетт — 9 (бол., Гусев, Уил), 10:33 — 0:1. О`Делл — 15 (бол., Пакетт), 13:01 — 0:2. Яруллин — 2 (Калинин, Сошников), 22:18 — 1:2. Рашевский — 15 (Пыленков), 24:51 — 1:3. Яруллин — 3 (бол., Кравцов, Дер-Аргучинцев), 27:50 — 2:3. Джиошвили — 10 (Пыленков), 55:25 — 2:4.

Вратари: Бутеец (Подскребалин, 24:51, 58:47 — 59:02, 59:28) — К.Л. Волков.

Штраф: 10 — 12.

Броски: 36 (6+15+15) — 30 (17+9+4).

Судьи: Оленин, Соин.

1 декабря. Челябинск. ЛА «Трактор» им. В. Белоусова.

Источник: КХЛ
Хоккей
КХЛ
ХК Динамо (Москва)
ХК Трактор
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