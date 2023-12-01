Московское «Динамо» победило «Трактор»
Московское «Динамо» на выезде победило «Трактор» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 4:2.
У бело-голубых голы забивали Седрик Пакетт, Эрик О`Делл, Дмитрий Рашевский и Максим Джиошвили. У челябинцев дубль оформил Альберт Яруллин.
«Динамо» набрало 53 очка и лидирует в турнирной таблице Западной конференции. «Трактор» с 42 очками — на 6-й строчке «Востока».
3 декабря «Динамо» сыграет на выезде с «Торпедо», «Трактор» примет ЦСКА в этот же день.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Трактор» (Челябинск) — «Динамо М» (Москва) — 2:4 (0:2, 2:1, 0:1)
Голы: Пакетт — 9 (бол., Гусев, Уил), 10:33 — 0:1. О`Делл — 15 (бол., Пакетт), 13:01 — 0:2. Яруллин — 2 (Калинин, Сошников), 22:18 — 1:2. Рашевский — 15 (Пыленков), 24:51 — 1:3. Яруллин — 3 (бол., Кравцов, Дер-Аргучинцев), 27:50 — 2:3. Джиошвили — 10 (Пыленков), 55:25 — 2:4.
Вратари: Бутеец (Подскребалин, 24:51, 58:47 — 59:02, 59:28) — К.Л. Волков.
Штраф: 10 — 12.
Броски: 36 (6+15+15) — 30 (17+9+4).
Судьи: Оленин, Соин.
1 декабря. Челябинск. ЛА «Трактор» им. В. Белоусова.
|Восточная конференция
|И
|В
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|О
|1
|Металлург Мг
|38
|25
|13
|54
|2
|Авангард
|36
|24
|12
|51
|3
|Ак Барс
|37
|22
|15
|46
|4
|Лада
|38
|19
|19
|46
|5
|Сал. Юлаев
|36
|22
|14
|45
|6
|Трактор
|37
|19
|18
|42
|7
|Автомобилист
|38
|19
|19
|42
|8
|Сибирь
|38
|17
|21
|40
|9
|Амур
|37
|15
|22
|37
|10
|Нефтехимик
|37
|14
|23
|36
|11
|Адмирал
|35
|11
|24
|29
|12
|Барыс
|37
|11
|26
|29
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Динамо М
|37
|25
|12
|53
|2
|Спартак
|38
|24
|14
|51
|3
|Локомотив
|35
|22
|13
|47
|4
|Торпедо
|37
|21
|16
|45
|5
|СКА
|35
|22
|13
|44
|6
|ЦСКА
|36
|20
|16
|42
|7
|Северсталь
|36
|16
|20
|37
|8
|Динамо Мн
|36
|15
|21
|34
|9
|Куньлунь РС
|39
|13
|26
|31
|10
|Сочи
|36
|14
|22
|30
|11
|Витязь
|37
|13
|24
|30
|1.12
|12:00
|
Амур – Динамо Мн
|2 : 1
|1.12
|16:30
|
Авангард – Нефтехимик
|4 : 3 Б
|1.12
|17:00
|
Трактор – Динамо М
|2 : 4
|1.12
|19:30
|
СКА – Витязь
|- : -
|1.12
|19:30
|
Сочи – Локомотив
|- : -