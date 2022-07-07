«Сочи» и «Северсталь» совершили обмен хоккеистами

Нападающий Александр Жабреев присоединится к «Северстали» в новом сезоне.

Как сообщает пресс-служба клуба, череповецкий клуб и «Сочи» провели обмен. Жабреев будет выступать за «сталеваров», а Донат Стальнов, выкупленный ранее из «Лады» — за «леопардов».

Жабреев — воспитанник челябинского хоккея. Профессиональную карьеру начал в системе петербургского «Динамо».

Сезон-2021/22 провел за «Сочи», в 35 матчах набрал 11 (2+9) очков при показателе полезности «+2».