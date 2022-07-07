«Северсталь» заплатила за Стальнова 4 миллиона рублей

«Северсталь» обменяла нападающего Доната Стальнова, выкупленного ранее у «Лады», в Сочи на нападающего Александра Жабреева.

По информации «СЭ», «Северсталь» заплатила за Стальнова 4 миллиона рублей.

«Сочи» был заинтересован в Стальнове и ранее, но не хотел платить компенсацию.