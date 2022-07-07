ЦСКА подписал контракт с защитником Иваном Роговым

ЦСКА подписал контракт с защитником Иваном Роговым на два года.

Как сообщает пресс-служба клуба, хоккеист пополнил армейский клуб в результате обмена Семена Луговяка в «Северсталь».

21-летний Рогов является воспитанником череповецкого клуба. На его счету — 83 матча в КХЛ, в которых он набрал 5 (2+3) очков.

В 2019 году защитник в составе сборной России стал серебряным призером юниорского чемпионата мира, а в прошлом году сыграл за олимпийскую сборную России на Кубке Германии.