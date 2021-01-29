Главный тренер «Локомотива» Андрей Скабелка поделился эмоциями после волевой победы над «Авангардом» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (3:2 ОТ).

«Интересный матч, сложный. Нам противостоял сильный, агрессивный противник, — приводит слова тренера сайт КХЛ. — Первый период был за «Авангардом», мы не попали в те скорости, которые соперник предложил с первых смен. Смогли перестроиться и переломить матч. Взяли матч под контроль со второго периода. Это хорошая, трудовая победа. Спасибо болельщикам за поддержку.

У нас три матча через день, мы подумаем над ротацией. Есть ли вопросы к себе за то, что проспали первый период? Конечно. У меня к себе всегда вопросы есть. Два матча подряд с одной и той же командой — повод для корректировок».