40-летний Попов набрал 400-е очко в КХЛ

Нападающий ЦСКА Александр Попов отметился результативным пасом в матче регулярного чемпионата КХЛ против минского «Динамо» (4:2). Для 40-летнего форварда это очко стало 400-м в турнире.

В «регулярке» Попов отметился 362 (108 + 228) очками, в плей-офф он набрал 63 (15 + 48) балла за результативность.

Ещё одна круглая цифра у СанСаныча — 4??0??0?? очков в КХЛ! ??? pic.twitter.com/EYjfMyobuw — ХК ЦСКА Москва (@hccska) January 29, 2021

Помимо ЦСКА, Попов в КХЛ играл за «Авангард».