КХЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Хоккей   //    КХЛ

40-летний Попов набрал 400-е очко в КХЛ

22:13

Нападающий ЦСКА Александр Попов отметился результативным пасом в матче регулярного чемпионата КХЛ против минского «Динамо» (4:2). Для 40-летнего форварда это очко стало 400-м в турнире.

В «регулярке» Попов отметился 362 (108 + 228) очками, в плей-офф он набрал 63 (15 + 48) балла за результативность.

Помимо ЦСКА, Попов в КХЛ играл за «Авангард».

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир