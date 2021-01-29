Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли подвел итог матча регулярного чемпионата КХЛ против «Локомотива» (2:3 ОТ).

«Настоящая битва двух команд, высокая интенсивность была в игре, — цитирует тренера сайт КХЛ. — Мне понравилась игра моей команды, немного не хватило фокуса. Непросто играть с «Локомотивом», у них бегущие все четыре звена. Шикарно смотрелись оба вратаря. Мы очень здорово действовали в первом периоде, но шайба, пропущенная на 13-й секунде второго периода немного подкосила нас.

В нынешнем сезоне у нас один из лучших показателей по количеству командных штрафов, но сегодня мы удалились дважды за шесть человек. Одно из этих удалений стоило нам пропущенной шайбы».