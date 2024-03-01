СКА заменил вратаря Серебрякова после двух пропущенных голов от «Торпедо»

СКА заменил вратаря в начале первого периода в матче первого раунда плей-офф КХЛ с «Торпедо».

Голкипер Никита Серебряков за 1 минуту 21 секунду пропустил два гола, один из которых соперник забил в меньшинстве. Вместо Серебрякова на лед вышел Павел Мойсевич.

На момент публикации новости счет в матче 2:1 в пользу «Торпедо».