«Металлург» обыграл «Амур» в стартовом матче серии плей-офф

«Металлург» победил «Амур» в матче первого раунда плей-офф КХЛ — 2:1.

Команды открыли счет только в третьем периоде. У клуба из Магнитогорска голы забили Егор Яковлев и Люк Джонсон. У хабаровской команды заброшенной шайбой отметился Ян Дрозг.

Следующий матч серии пройдет 3 марта в Магнитогорске.

КХЛ. Плей-офф. Восточная конференция. 1/4 финала. Первый матч

«Металлург» (Магнитогорск) — «Амур» (Хабаровск) — 2:1 (0:0, 0:0, 2:1)

Голы: Яковлев — 1 (Еременко, Силантьев), 45:29 — 1:0. Джонсон — 1 (Пресс, Силантьев), 51:59 — 2:0. Дрозг — 1 (Шевченко, Мищенко), 54:25 — 2:1.

Вратари: Набоков — Бобков (58:26).

Штраф: 2 — 2.

Броски: 33 (10+9+14) — 29 (7+8+14).

Судьи: Белов, Кочетов.

1 марта. Магнитогорск. Арена-Металлург.

Счет в серии: 1-0.