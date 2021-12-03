СКА победил «Йокерит» на своем льду в матче регулярного чемпионата КХЛ. Питерцы выиграли со счетом 3:1.

Гол и результативную передачу в свой актив записал нападающий Андрей Кузьменко.

В таблице Западной конференции СКА с 47 очками располагается на пятой строчке, а «Йокерит» (50 очков) лидирует.

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СКА (Санкт-Петербург) — «Йокерит» (Хельсинки) — 3:1 (1:0, 1:1, 1:0)

Голы: Бурдасов — 15 (Пыленков, Воробьев), 6:31 — 1:0. Юнттила — 4 (Лескинен), 26:11 — 1:1. Моисеев — 3 (Кузьменко, Воробьев), 27:19 — 2:1. Кузьменко — 15, 55:27 — 3:1.

Вратари: Юханссон — Ювонен (57:50).

Штраф: 8 — 8.

Броски: 23 (13+6+4) — 33 (4+17+12).

Судьи: Морозов, Оскирко.

3 декабря. Санкт-Петербург. «Ледовый дворец».