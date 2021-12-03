Минское «Динамо» победило «Витязь»

Минское «Динамо» обыграло «Витязь» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 5:2.

У «Динамо» шайбы забросили Тэйлор Бек, Мальте Стремвалл, Маттиас Теденбю и Кирилл Воронин, который оформил дубль. В составе «Витязя» отличились Нико Ойямяки и Кирилл Рассказов.

Минское «Динамо» набрало 40 очков и занимает 7-е место в Западной конференции. У «Витязя» 28 очков и 11-я позиция.

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«Витязь» (Подольск) — «Динамо» (Минск) — 2:5 (1:0, 1:2, 0:3)

Голы: Оямяки — 24 (бол., Одетт, Ежов), 2:43 — 1:0. Бек — 5 (Стремвалль, Альмквист), 20:52 — 1:1. Рассказов — 2 (Старков, Володин), 22:08 — 2:1. Стремвалль — 14 (Бек), 29:47 — 2:2. Теденбю — 11 (Мосалев), 48:20 — 2:3. Воронин — 7 (Теденбю), 55:36 — 2:4. Воронин — 8 (п.в.), 59:24 — 2:5.

Вратари: Ежов (57:51 — 59:24) — Рыбар.

Штраф: 8 — 10.

Броски: 21 (7+4+10) — 30 (8+14+8).

Судьи: Ансонс, Гашилов.

3 декабря. Подольск. ЛД «Витязь».