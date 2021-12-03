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Валерий Брагин: «Играли с лидером конференции, очень рады победе»

22:40
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Главный тренер СКА Валерий Брагин оценил игру команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Йокерита» (3:1).

— Непростой матч. Играли с лидером конференции, очень рады победе. Работали все 60 минут с хорошей самоотдачей, — цитирует тренера сайт СКА.

— Канадская площадка является преимуществом в противостоянии с «Йокеритом»?

— Не думаю. Обе команды играли в одинаковых условиях.

— Волков и Морозов сегодня были вне заявки.

— Ротация. Играют те, кто лучше выглядит на данный момент.

Дополнительная информация:

https://www.ska.ru/news/view/ska-iokierit-priess-konfierientsiia-15/

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Иван Шитик все материалы автора
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