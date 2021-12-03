Валерий Брагин: «Играли с лидером конференции, очень рады победе»
22:40
Главный тренер СКА Валерий Брагин оценил игру команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Йокерита» (3:1).
— Непростой матч. Играли с лидером конференции, очень рады победе. Работали все 60 минут с хорошей самоотдачей, — цитирует тренера сайт СКА.
— Канадская площадка является преимуществом в противостоянии с «Йокеритом»?
— Не думаю. Обе команды играли в одинаковых условиях.
— Волков и Морозов сегодня были вне заявки.
— Ротация. Играют те, кто лучше выглядит на данный момент.
Дополнительная информация:
https://www.ska.ru/news/view/ska-iokierit-priess-konfierientsiia-15/
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