Валерий Брагин: «Играли с лидером конференции, очень рады победе»

Главный тренер СКА Валерий Брагин оценил игру команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Йокерита» (3:1).

— Непростой матч. Играли с лидером конференции, очень рады победе. Работали все 60 минут с хорошей самоотдачей, — цитирует тренера сайт СКА.

— Канадская площадка является преимуществом в противостоянии с «Йокеритом»?

— Не думаю. Обе команды играли в одинаковых условиях.

— Волков и Морозов сегодня были вне заявки.

— Ротация. Играют те, кто лучше выглядит на данный момент.