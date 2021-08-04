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СКА всухую обыграл «Сочи» на предсезонном турнире

21:46
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ХК «Сочи» и СКА провели матч в рамках предсезонного турнира в Сочи. Встреча завершилась победой санкт-петербургского клуба со счетом 3:0.

Шайбы в составе победителей забросили Кирилл Марченко, Игорь Ожиганов и Йоонас Кемппайнен. Голкипер СКА Александр Самонов оформил шатаут.

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