СКА всухую обыграл «Сочи» на предсезонном турнире
21:46
ХК «Сочи» и СКА провели матч в рамках предсезонного турнира в Сочи. Встреча завершилась победой санкт-петербургского клуба со счетом 3:0.
Шайбы в составе победителей забросили Кирилл Марченко, Игорь Ожиганов и Йоонас Кемппайнен. Голкипер СКА Александр Самонов оформил шатаут.
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