Ставровский: «С таким соперником, как СКА, нельзя удаляться»
22:02
Главный тренер «Сочи» Евгений Ставровский подвел итоги матча с СКА (0:3) на Sochi Hockey Open.
— Быстрая игра, с таким соперником нельзя столько удаляться, в завершении не хватило концентрации. Кирилл Петьков, когда начнет забивать, то тогда может выйти на лидирующие роли. Никита Седов в начале матча заблокировал бросок, случился перелом руки. Магнус Хеллберг сыграл уверенно, будем смотреть дальше.
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