Ставровский: «С таким соперником, как СКА, нельзя удаляться»

Главный тренер «Сочи» Евгений Ставровский подвел итоги матча с СКА (0:3) на Sochi Hockey Open.

— Быстрая игра, с таким соперником нельзя столько удаляться, в завершении не хватило концентрации. Кирилл Петьков, когда начнет забивать, то тогда может выйти на лидирующие роли. Никита Седов в начале матча заблокировал бросок, случился перелом руки. Магнус Хеллберг сыграл уверенно, будем смотреть дальше.