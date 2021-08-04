Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли прокомментировал победу над олимпийской сборной России (5:1) на турнире Sochi Hockey Open.

— Команда провела хороший матч, — считает Хартли. — Мы медленно, но верно идем к тому, чтобы найти необходимую химию. Мы меняем звенья практически ежедневно и делаем это по двум причинам: нам нужно выстроить командное единство и найти правильные сочетания. Я всегда стараюсь находить пары игроков, как, например, в прошлом году у нас были связки Найта и Буше, Дедунова и Стася. После чего можно искать третьего партнера. Я доволен старанием ребят, доволен содержанием игры. Понравилось, как сыграли два наших молодых вратаря. Конечно, стоит похвалить и олимпийскую сборную, которая состоит из молодых и талантливых ребят.

— Как вы относитесь к матчам между молодыми и взрослыми командами?

— Полностью поддерживаю такой формат. Это отличная проверка для молодых ребят. В США также есть система подготовки и развития молодежи, когда они в разных матчах встречаются со взрослыми — и это позволяет им развиваться. Это отличная инициатива и настоящий вызов для ребят. Они выходили играть против действующих обладателей Кубка Гагарина — это большая мотивация для них. У нас сейчас идет предсезонка, и мы не хотим переусердствовать. Главное — отполировать какие-то моменты и изучить нашу систему игры, избежав травм.

— Планируете ли посмотреть Ивана Мирошниченко и Глеба Трикозова в основе, когда они вернутся?

— Да, безусловно. Как только они вернутся, они присоединятся к команде. Неприятно, что они на месяц отстанут от остальных ребят. Тем не менее мы посмотрим абсолютно всех и всем дадим возможность.

— Какая ситуация с Василием Демченко?

— Василию на тренировке шайба прилетела в глаз. Я впервые стал свидетелем такого. Шайба пролетела через маску и попала в область глаза. Ему предстоит операция, по крайней мере месяц его точно не будет.