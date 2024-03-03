СКА в овертайме победил «Торпедо» и сравнял счет в серии

СКА на своем льду обыграл «Торпедо» во втором матче первого раунда плей-офф КХЛ — 3:2 ОТ.

За нижегородскую команду голы в основное время забили Максим Летунов и Сергей Гончарук. На счету Николая Коваленко две результативные передачи. У питерцев шайбы забросили Сергей Толчинский и Михаил Воробьев. Победитель определился во втором овертайме — решающий гол забил Василий Глотов, который набрал 3 (1+2) очка в этой встрече.

Счет в серии до четырех побед стал 1-1. Третий матч между командами в Кубке Гагарина пройдет 5 марта в Нижнем Новгороде. Начало — в 19.30 по московскому времени.

КХЛ. Плей-офф. Западная конференция. 1/4 финала. Второй матч

СКА (Санкт-Петербург) — «Торпедо» (Нижний Новгород) — 3:2 ОТ (0:0, 1:2, 1:0, 1:0)

Голы: Летунов — 1 (Коваленко), 27:12 — 0:1. Гончарук — 3 (бол., Коваленко, Конюшков), 35:38 — 0:2. Толчинский — 2 (Глотов, Серебряков), 38:08 — 1:2. Воробьев — 1 (бол., Глотов, Толчинский), 57:51 — 2:2. Глотов — 2 (Хайруллин, И. Федотов), 72:29 — 3:2.

Вратари: Серебряков — Кульбаков.

Штраф: 14 — 16.

Броски: 67 (12+13+14+28) — 40 (7+14+9+10).

Судьи: Гашилов, Кулаков.

3 марта. Санкт-Петербург. СКА Арена. 23996 зрителей.

Счет в серии: 1-1