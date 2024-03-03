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Сегодня, 20:58

СКА в овертайме победил «Торпедо» и сравнял счет в серии

Алина Савинова
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Игроки СКА и «Торпедо».
Фото ХК СКА

СКА на своем льду обыграл «Торпедо» во втором матче первого раунда плей-офф КХЛ — 3:2 ОТ.

За нижегородскую команду голы в основное время забили Максим Летунов и Сергей Гончарук. На счету Николая Коваленко две результативные передачи. У питерцев шайбы забросили Сергей Толчинский и Михаил Воробьев. Победитель определился во втором овертайме — решающий гол забил Василий Глотов, который набрал 3 (1+2) очка в этой встрече.

Счет в серии до четырех побед стал 1-1. Третий матч между командами в Кубке Гагарина пройдет 5 марта в Нижнем Новгороде. Начало — в 19.30 по московскому времени.

КХЛ. Плей-офф. Западная конференция. 1/4 финала. Второй матч

СКА (Санкт-Петербург) — «Торпедо» (Нижний Новгород) — 3:2 ОТ (0:0, 1:2, 1:0, 1:0)

Голы: Летунов — 1 (Коваленко), 27:12 — 0:1. Гончарук — 3 (бол., Коваленко, Конюшков), 35:38 — 0:2. Толчинский — 2 (Глотов, Серебряков), 38:08 — 1:2. Воробьев — 1 (бол., Глотов, Толчинский), 57:51 — 2:2. Глотов — 2 (Хайруллин, И. Федотов), 72:29 — 3:2.

Вратари: Серебряков — Кульбаков.

Штраф: 14 — 16.

Броски: 67 (12+13+14+28) — 40 (7+14+9+10).

Судьи: Гашилов, Кулаков.

3 марта. Санкт-Петербург. СКА Арена. 23996 зрителей.

Счет в серии: 1-1

Источник: https://www.sport-express.ru/hockey/L/khl/2023-2024/playoff/
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КХЛ
ХК СКА
ХК Торпедо (Нижний Новгород)
Кубок Гагарина
17
19
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Положение команд
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Регулярный чемпионат
Плей-офф
Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 68 44 24 95
2 Авангард 68 43 25 92
3 Сал. Юлаев 68 42 26 90
4 Ак Барс 68 41 27 84
5 Автомобилист 68 37 31 82
6 Трактор 68 37 31 80
7 Лада 68 32 36 78
8 Амур 68 29 39 71
9 Нефтехимик 68 27 41 69
10 Сибирь 68 28 40 67
11 Адмирал 68 21 47 54
12 Барыс 68 21 47 50
Западная конференция И В П О
1 Динамо М 68 46 22 98
2 СКА 68 46 22 95
3 Локомотив 68 44 24 93
4 Спартак 68 40 28 88
5 Северсталь 68 36 32 80
6 ЦСКА 68 34 34 76
7 Торпедо 68 34 34 75
8 Динамо Мн 68 32 36 69
9 Куньлунь РС 68 25 43 56
10 Сочи 68 23 45 53
11 Витязь 68 20 48 48
1/4 финала конференции Счет в серии
Металлург Мг - Амур
Металлург Мг - Амур
1 - 1
1. Металлург Мг - Амур
2 - 1
2. Металлург Мг - Амур
2 - 3
3. Амур - Металлург Мг
0 - 0
4. Амур - Металлург Мг
0 - 0
5. Металлург Мг - Амур
0 - 0
1 - 1
СКА - Торпедо
СКА - Торпедо
1 - 1
1. СКА - Торпедо
2 - 5
2. СКА - Торпедо
3 - 2
3. Торпедо - СКА
0 - 0
4. Торпедо - СКА
0 - 0
1 - 1
Динамо М - Динамо Мн
Динамо М - Динамо Мн
1 - 0
1. Динамо М - Динамо Мн
4 - 1
2. Динамо М - Динамо Мн
0 - 0
3. Динамо Мн - Динамо М
0 - 0
4. Динамо Мн - Динамо М
0 - 0
1 - 0
Авангард - Лада
Авангард - Лада
2 - 0
1. Авангард - Лада
5 - 1
2. Авангард - Лада
3 - 2
3. Лада - Авангард
0 - 0
4. Лада - Авангард
0 - 0
2 - 0
Ак Барс - Автомобилист
Ак Барс - Автомобилист
0 - 2
1. Ак Барс - Автомобилист
1 - 2
2. Ак Барс - Автомобилист
0 - 4
3. Автомобилист - Ак Барс
0 - 0
4. Автомобилист - Ак Барс
0 - 0
0 - 2
Спартак - Северсталь
Спартак - Северсталь
1 - 1
1. Спартак - Северсталь
3 - 2
2. Спартак - Северсталь
1 - 2
3. Северсталь - Спартак
0 - 0
4. Северсталь - Спартак
0 - 0
5. Спартак - Северсталь
0 - 0
1 - 1
Локомотив - ЦСКА
Локомотив - ЦСКА
1 - 1
1. Локомотив - ЦСКА
0 - 4
2. Локомотив - ЦСКА
2 - 1
3. ЦСКА - Локомотив
0 - 0
4. ЦСКА - Локомотив
0 - 0
5. Локомотив - ЦСКА
0 - 0
1 - 1
Сал. Юлаев - Трактор
Сал. Юлаев - Трактор
1 - 1
1. Сал. Юлаев - Трактор
2 - 3
2. Сал. Юлаев - Трактор
4 - 1
3. Трактор - Сал. Юлаев
0 - 0
4. Трактор - Сал. Юлаев
0 - 0
5. Сал. Юлаев - Трактор
0 - 0
1 - 1
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3.03 13:30
Авангард – Лада
 3 : 2 ОТ
3.03 14:30
Металлург Мг – Амур
 2 : 3
3.03 17:00
СКА – Торпедо
 3 : 2 ОТ
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