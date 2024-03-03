СКА в овертайме победил «Торпедо» и сравнял счет в серии
СКА на своем льду обыграл «Торпедо» во втором матче первого раунда плей-офф КХЛ — 3:2 ОТ.
За нижегородскую команду голы в основное время забили Максим Летунов и Сергей Гончарук. На счету Николая Коваленко две результативные передачи. У питерцев шайбы забросили Сергей Толчинский и Михаил Воробьев. Победитель определился во втором овертайме — решающий гол забил Василий Глотов, который набрал 3 (1+2) очка в этой встрече.
Счет в серии до четырех побед стал 1-1. Третий матч между командами в Кубке Гагарина пройдет 5 марта в Нижнем Новгороде. Начало — в 19.30 по московскому времени.
КХЛ. Плей-офф. Западная конференция. 1/4 финала. Второй матч
СКА (Санкт-Петербург) — «Торпедо» (Нижний Новгород) — 3:2 ОТ (0:0, 1:2, 1:0, 1:0)
Голы: Летунов — 1 (Коваленко), 27:12 — 0:1. Гончарук — 3 (бол., Коваленко, Конюшков), 35:38 — 0:2. Толчинский — 2 (Глотов, Серебряков), 38:08 — 1:2. Воробьев — 1 (бол., Глотов, Толчинский), 57:51 — 2:2. Глотов — 2 (Хайруллин, И. Федотов), 72:29 — 3:2.
Вратари: Серебряков — Кульбаков.
Штраф: 14 — 16.
Броски: 67 (12+13+14+28) — 40 (7+14+9+10).
Судьи: Гашилов, Кулаков.
3 марта. Санкт-Петербург. СКА Арена. 23996 зрителей.
Счет в серии: 1-1
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|68
|44
|24
|95
|2
|Авангард
|68
|43
|25
|92
|3
|Сал. Юлаев
|68
|42
|26
|90
|4
|Ак Барс
|68
|41
|27
|84
|5
|Автомобилист
|68
|37
|31
|82
|6
|Трактор
|68
|37
|31
|80
|7
|Лада
|68
|32
|36
|78
|8
|Амур
|68
|29
|39
|71
|9
|Нефтехимик
|68
|27
|41
|69
|10
|Сибирь
|68
|28
|40
|67
|11
|Адмирал
|68
|21
|47
|54
|12
|Барыс
|68
|21
|47
|50
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Динамо М
|68
|46
|22
|98
|2
|СКА
|68
|46
|22
|95
|3
|Локомотив
|68
|44
|24
|93
|4
|Спартак
|68
|40
|28
|88
|5
|Северсталь
|68
|36
|32
|80
|6
|ЦСКА
|68
|34
|34
|76
|7
|Торпедо
|68
|34
|34
|75
|8
|Динамо Мн
|68
|32
|36
|69
|9
|Куньлунь РС
|68
|25
|43
|56
|10
|Сочи
|68
|23
|45
|53
|11
|Витязь
|68
|20
|48
|48
|1/4 финала конференции
|Счет в серии
|
Металлург Мг - Амур
|1 - 1
|
СКА - Торпедо
СКА - Торпедо
1 - 1
|1 - 1
|
Динамо М - Динамо Мн
Динамо М - Динамо Мн
1 - 0
|1 - 0
|
Авангард - Лада
Авангард - Лада
2 - 0
|2 - 0
|
Ак Барс - Автомобилист
Ак Барс - Автомобилист
0 - 2
|0 - 2
|
Спартак - Северсталь
|1 - 1
|
Локомотив - ЦСКА
|1 - 1
|
Сал. Юлаев - Трактор
|1 - 1
|3.03
|13:30
|
Авангард – Лада
|3 : 2 ОТ
|3.03
|14:30
|
Металлург Мг – Амур
|2 : 3
|3.03
|17:00
|
СКА – Торпедо
|3 : 2 ОТ