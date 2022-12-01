СКА в овертайме обыграл «Северсталь»
СКА в овертайме обыграл «Северсталь» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счетом 4:3.
Голами в составе питерской команды отметились Александр Никишин, Никита Комаров и Дамир Жафяров. Победная шайба в овертайме на счету Никишина.
За клуб из Северстали отметились Даниил Вовченко, Робин Пресс и Никита Рожков.
СКА выиграл третий матч подряд и занимает первое место на Западе с 63 очками в 38 играх. «Северсталь» находится на девятой строчке, набрав 35 очков в 37 матчах.
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СКА (Санкт-Петербург) — «Северсталь» (Череповец) — 4:3 ОТ (0:1, 3:1, 0:1, 1:0)
Голы: Вовченко — 11 (бол., Пресс), 11:57 — 0:1. Никишин — 8 (бол., Гусев), 22:17 — 1:1. Пресс — 6 (Пилипенко, Вовченко), 22:43 — 1:2. Л. Комаров — 1 (мен.), 26:30 — 2:2. Жафяров — 9 (Никишин, Воробьев), 28:53 — 3:2. Рожков — 1 (Чуркин), 45:19 — 3:3. Никишин — 9 (Воробьев, Хайруллин), 60:55 — 4:3.
Вратари: Николаев — Самонов.
Штраф: 10 — 4.
Броски: 31 (9+10+10+2) — 34 (15+11+8+0).
Судьи: Белов, Раминг.
1 декабря. Санкт-Петербург. «Ледовый дворец».
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