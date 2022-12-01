Игорь Ефимов и Андрей Соколов стали новыми ассистентами Гатиятулина в «Тракторе»

Игорь Ефимов и Андрей Соколов стали новыми ассистентами главного тренера «Трактора» Анвара Гатиятулина, сообщает официальный сайт челябинского клуба.

Алексей Чикалин и Алексей Тертышный освобождены от своих обязанностей.

Соколов уже работал в «Тракторе» с 2017 по 2019 год, в том числе — с Анваром Гатиятулиным. Ефимов вместе с Гатиятулиным входил в тренерский штаб СКА.

Соколов будет отвечать в «Тракторе» за работу с защитниками, а Ефимов будет работать с нападающими.

«Трактор» занимает девятое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ с 33 очками в 37 матчах.