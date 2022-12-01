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Сегодня, 16:01

Игорь Ефимов и Андрей Соколов стали новыми ассистентами Гатиятулина в «Тракторе»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Игорь Ефимов и Андрей Соколов стали новыми ассистентами главного тренера «Трактора» Анвара Гатиятулина, сообщает официальный сайт челябинского клуба.

Алексей Чикалин и Алексей Тертышный освобождены от своих обязанностей.

Соколов уже работал в «Тракторе» с 2017 по 2019 год, в том числе — с Анваром Гатиятулиным. Ефимов вместе с Гатиятулиным входил в тренерский штаб СКА.

Соколов будет отвечать в «Тракторе» за работу с защитниками, а Ефимов будет работать с нападающими.

«Трактор» занимает девятое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ с 33 очками в 37 матчах.

Источник: https://hctraktor.org/media/news/46790-andrey-sokolov-i-igor-efimov-v-trenerskom-shtabe-traktora/
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