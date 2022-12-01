Разин: «Если бы перед игрой со СКА сказали, что мы увезем ничью в основное время, я бы был доволен»
Главный тренер «Северстали» Андрей Разин прокомментировал поражение от СКА (3:4 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
«Думаю, мы не испортили праздник хоккея, зрителям матч должен был понравиться. Обилие моментов, голы, комбинации, ошибки. Жаль, что мы на одну ошибку совершили больше. Глупый гол в большинстве пропустили, но это уже не первый, в этом сезоне у нас такая «болезнь». Причем, важный гол, переломный. Если бы перед игрой сказали, что мы увезем ничью в основное время, я бы был доволен. А так у нас был моментик в конце матча, жалко, что не использовали.
Как объяснить второй гол, как убрать эту ошибку? Я не знаю. Тот же третий гол — позиционная атака, вместо того, чтобы бросить в створ, мы не попадаем по воротам, выкидываем по стеклу в свою зону, соперник меняется, накладывает, и мы получаем гол. Кроме как детскими эти ошибки не назвать. А соперник сильный, он за такие ошибки наказывает», -приводит слова Разина сайт КХЛ.
«Северсталь» находится на девятой строчке Запада, набрав 35 очков в 37 матчах.
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|22
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|46
|5
|Динамо М
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|Спартак
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|19
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|5
|29
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|В
|П
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|1
|Автомобилист
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|24
|11
|51
|2
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|23
|12
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|3
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|36
|20
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|35
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|17
|43
|7
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|35
|15
|20
|36
|8
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|37
|15
|22
|33
|9
|Трактор
|37
|14
|23
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|10
|Амур
|34
|13
|21
|32
|11
|Нефтехимик
|36
|15
|21
|31
|2.12
|12:00
|
Амур – Торпедо
|- : -
|2.12
|16:30
|
Барыс – Автомобилист
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|2.12
|17:00
|
Металлург – ЦСКА
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|2.12
|17:00
|
Сал. Юлаев – Трактор
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|2.12
|19:00
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Ак Барс – Локомотив
|- : -
|2.12
|19:00
|
Куньлунь – Динамо М
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|2.12
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|
Сочи – Динамо Мн
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