Роман Ротенберг объявил о переходе Дмитрия Яшкина в СКА

Главный тренер СКА Роман Ротенберг объявил о подписании нападающего Дмитрия Яшкина.

Ранее «СЭ» сообщал, что 29-летний хоккеист близок к возвращению в КХЛ.

В прошлом сезоне чех российского происхождения выступал за «Аризону». Форвард принял участие в 12 матчах команды в регулярном чемпионате НХЛ и сделал 1 голевую передачу.

Яшкин выступал в КХЛ за московское «Динамо» с 2019 по 2021 год.