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СКА победил «Металлург» на Кубке чемпионов

14:15
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СКА победил «Металлург» в матче обладателей Кубка Гагарина со счетом 1:0. Шайбу забросил Антон Бурдасов.

Ранее в рамках товарищеского турнира СКА потерпел поражение от «Салавата Юлаева» (1:4), а «Металлург» проиграл «Ак Барсу (2:5).

Новый сезон КХЛ начнется 1 сентября матчем «Авангард» — ЦСКА. «Металлург» сыграет 3 сентября в гостях с «Автомобилистом».

СКА 2 сентября в Череповце проведет встречу с «Северсталью».

Турнир обладателей Кубка Гагарина

СКА (Санкт-Петербург) — «Металлург» (Магнитогорск) — 1:0 (0:0, 1:0, 0:0)

Гол: Бурдасов — 2 (Вей, Дыбленко), 33:45 — 1:0.

Вратари: Юханссон — Кошечкин (57:58).

Судьи: Лаврентьев, Морозов.

21 августа. Казань. ЛДС «Татнефть-Арена».

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Роман Шишов все материалы автора

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