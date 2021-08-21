СКА победил «Металлург» на Кубке чемпионов
14:15
СКА победил «Металлург» в матче обладателей Кубка Гагарина со счетом 1:0. Шайбу забросил Антон Бурдасов.
Ранее в рамках товарищеского турнира СКА потерпел поражение от «Салавата Юлаева» (1:4), а «Металлург» проиграл «Ак Барсу (2:5).
Новый сезон КХЛ начнется 1 сентября матчем «Авангард» — ЦСКА. «Металлург» сыграет 3 сентября в гостях с «Автомобилистом».
СКА 2 сентября в Череповце проведет встречу с «Северсталью».
Турнир обладателей Кубка Гагарина
СКА (Санкт-Петербург) — «Металлург» (Магнитогорск) — 1:0 (0:0, 1:0, 0:0)
Гол: Бурдасов — 2 (Вей, Дыбленко), 33:45 — 1:0.
Вратари: Юханссон — Кошечкин (57:58).
Судьи: Лаврентьев, Морозов.
21 августа. Казань. ЛДС «Татнефть-Арена».
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