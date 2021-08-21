ЦСКА победил «Авангард», «Витязь» обыграл «Адмирал»

ЦСКА в товарищеском матче победил «Авангард» со счетом 4:2.

В составе армейцев отличились Никита Нестеров, Сергей Плотников, Джон Гилмор и Михаил Григоренко. У омичей голы забили Тимофей Давыдов и Павел Дедунов.

В другом товарищеском матче «Витязь» победил «Адмирал» со счетом 3:1.

Товарищеские матчи

ЦСКА (Москва) — «Авангард» (Омск) — 4:2 (0:0, 1:1, 3:1)

Голы: Нестеров — 2 (бол., Валльмарк, Плотников), 25:41 — 1:0. Давыдов — 1 (Зернов), 26:06 — 1:1. Плотников — 1 (Нестеров, Окулов), 44:15 — 2:1. Гилмор — 1 (бол., Окулов), 50:03 — 3:1. Дедунов — 2 (мен., Покка), 53:29 — 3:2. Григоренко — 1 (п.в., Слепышев, Валльмарк), 58:56 — 4:2.

Вратари: Федотов — Грубец (58:41 — 58:56).

Судьи: Ромасько, Сергеев.

21 августа. Москва. «ЦСКА Арена».

«Витязь» (Подольск) — «Адмирал» (Владивосток) — 3:1 (1:0, 0:0, 2:1)

Голы: Лещенко — 1 (Лямин, Кондырев), 1:16 — 1:0. Оямяки — 1, 46:26 — 2:0. Макаренко — 1 (Казаманов), 54:39 — 2:1. Яремчук — 1 (Аркалов, Лещенко), 55:49 — 3:1.

Вратари: Тодыков — Налимов (59:14 — 59:59).

Судьи: Беляев, Прокуратов.

21 августа. Подольск. ЛД «Витязь».