«Авангард» расторг контракт с Максимом Чудиновым

«Авангард» расторг контракт с 31-летним защитником Максимом Чудиновым, информирует сайт клуба.

Хоккеист выступал за омичей с 2017 года. В прошедшем сезоне трехкратный обладатель Кубка Гагарина принял участие в 32 матчах, в которых набрал 8 (2+6) очков при показателе полезности «0».

В плей-офф Чудинов провел два матча и отдал одну голевую передачу. Вместе с клубом он стал обладателем Кубка Гагарина-2021.

Всего в КХЛ хоккеист провел 570 матчей, выступая за «Северсталь», СКА и «Авангард», и набрал 198 (67+131) очков при показателе полезности «+75».