«Авангард» расторг контракт с Максимом Чудиновым
14:03
«Авангард» расторг контракт с 31-летним защитником Максимом Чудиновым, информирует сайт клуба.
Хоккеист выступал за омичей с 2017 года. В прошедшем сезоне трехкратный обладатель Кубка Гагарина принял участие в 32 матчах, в которых набрал 8 (2+6) очков при показателе полезности «0».
В плей-офф Чудинов провел два матча и отдал одну голевую передачу. Вместе с клубом он стал обладателем Кубка Гагарина-2021.
Всего в КХЛ хоккеист провел 570 матчей, выступая за «Северсталь», СКА и «Авангард», и набрал 198 (67+131) очков при показателе полезности «+75».
Дополнительная информация:
Читайте также
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю