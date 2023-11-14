СКА обыграл «Ак Барс» благодаря дублю Глотова
СКА на выезде победил «Ак Барс» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 4:2. Дубль у питерцев оформил Василий Глотов.
Во втором периоде «Ак Барс» отыгрался со счета 0:2 благодаря голам Артема Лукоянова и Артема Галимова.
СКА одержал 3-ю победу подряд. Команда Романа Ротенберга набрала 32 очка и поднялась на 5-е место в турнирной таблице Западной конференции, обойдя по дополнительным показателям ЦСКА и минское «Динамо».
«Ак Барс» проиграл 3-й матч подряд. Казанцы с 38 очками занимают 5-е место «Востока».
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Ак Барс» (Казань) — СКА (Санкт-Петербург) — 2:4 (0:0, 2:2, 0:2)
Голы: Глотов — 6 (Земченок, Галимов), 20:31 — 0:1. Хайруллин — 3 (Камалов), 25:48 — 0:2. Лукоянов — 4 (Юдин, Войнов), 29:08 — 1:2. Галимов — 2 (Галиев, Семенов), 30:38 — 2:2. Глотов — 7 (Фальковский), 54:56 — 2:3. Зыков — 4 (бол., Алистров, Гальченюк), 56:17 — 2:4.
Вратари: Ахтямов — Серебряков.
Штраф: 4 — 2.
Броски: 20 (6+9+5) — 41 (13+15+13).
Судьи: Гамалей, Юдаков.
14 ноября. Казань. Татнефть-Арена. 8519 зрителей
|Восточная конференция
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|Металлург Мг
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|5
|Ак Барс
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|18
|12
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|14
|16
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|12
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|И
|В
|П
|О
|1
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|21
|10
|45
|2
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|30
|21
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|18
|11
|38
|4
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|31
|18
|13
|38
|5
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|29
|16
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|32
|6
|ЦСКА
|29
|15
|14
|32
|7
|Динамо Мн
|29
|14
|15
|32
|8
|Северсталь
|29
|13
|16
|31
|9
|Сочи
|30
|12
|18
|26
|10
|Куньлунь РС
|34
|10
|24
|25
|11
|Витязь
|30
|9
|21
|22
|14.11
|12:30
|
Адмирал – Автомобилист
|0 : 3
|14.11
|15:30
|
Сибирь – Торпедо
|4 : 1
|14.11
|16:30
|
Авангард – Северсталь
|5 : 4 ОТ
|14.11
|17:00
|
Трактор – Сал. Юлаев
|3 : 4
|14.11
|19:00
|
Ак Барс – СКА
|2 : 4
|14.11
|19:10
|
Динамо Мн – Металлург Мг
|1 : 4
|14.11
|19:30
|
Спартак – Динамо М
|4 : 3 ОТ
|14.11
|19:30
|
Сочи – Витязь
|1 : 3