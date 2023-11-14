«Трактор» — «Салават Юлаев»: видеообзор матча КХЛ

«Трактор» на своем льду принял «Салават Юлаев» 14 ноября в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ. Победу одержали гости со счетом 4:3.

У клуба из Уфы голами отметились Николай Кулемен, Егор Сучков, Александр Шаров и Иван Дроздов. За челябинскую команду шайбы забросили Максим Шабанов, Виталий Кравцов и Сергей Телегин.

Видео лучших моментов матча «Трактор» — «Салават Юлаев» опубликовано на YouTube-канале КХЛ.

Форвард «Трактора» Максим Шабанов продлил результативную серию до 10 матчей — 14 (8+6) очков и установил рекорд челябинского клуба.